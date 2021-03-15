南韓大勢女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)，於本月12日發行首張SOLO專輯《R》，開放預購短短4天便突破40萬張，刷新韓國SOLO女性歌手單一專輯預購的紀錄，人氣再度噴發。Rosé在昨日(3/14)「首舞台」表演中，火辣的穿著與結實的身材，都令網友驚艷不已。

Rosé在12號推出新專輯後，也隨即公開主打歌《ON THE GROUND》的MV，陸續登上各大音樂節目宣傳專輯。昨日的《人氣歌謠》舞台上，Rosé一連換上兩套造型，演唱《GONE》及《ON THE GROUND》兩首新歌，只見她先是穿上羽毛造型牛仔外套，裡面搭配黑色平口bra top與拼接包裙，演唱時不時秀出迷人蠻腰與筆直鉛筆腿。

演唱《ON THE GROUND》時，Rosé則是換上桃紅色平口開衩洋裝，搭配同色系短褲，並以黑色絲巾及馬丁靴點綴，加上Rosé致命的舞台魅力，使整體造型看起來又甜又殺。不過，除了整體造型吸引網友目光外，Rosé一抬起雙手，結實的肩頸線條立即乍現，讓網友忍不住截圖轉發，紛紛留言「我老婆好瘦」、「身材管理太強大，又瘦又有肌肉」、「這線條有點帥」引起熱烈討論。

ROSÉ近日登上音樂節目宣傳專輯，超狂身材遭瘋傳。（圖／微博@FashionWeek）

Rosé隨後也在個人IG上曬出後台私照，照片中她抱著一名遮住臉蛋的女性，但從穿搭方式，及花束卡片上所寫的「你的雙胞胎”LILI”」，便被網友猜出是BLACKPINK中的LISA，即使素顏、全身包緊緊也擋不住星味，更再度證明她們的好感情，吸引超過518萬人按讚。

Rosé自出道以來，憑著精緻的臉蛋與獨特的嗓音，受到大批海內外粉絲的支持，加上纖細的長腿與高冷、神祕的氣質，使她成為各大精品指定合作的女星之一，因此有了「人間玫瑰」的封號。另外，Rosé也是繼2018年BLACKPINK中的成員JENNIE單飛之後，第二位推出SOLO專輯的成員。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(時尚)