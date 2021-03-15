遠雄建設在歸仁區的建案，現場仍是一片荒地，尚未蓋屋。（台南市地政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲強調台南市人口並未大幅增加，不歡迎外來建商惡意炒房。（程炳璋攝）

遠雄建設公司在歸仁區打著「高鐵特定區」名號，還沒蓋屋，就宣傳以高於市場行情價大賣預售屋，13日吸引上千人排隊搶購，遭懷疑炒房，內政部與台南市地政局14日聯手稽查開罰，台南市長黃偉哲15日表示，不歡迎外來建商惡意炒房。

遠雄建設公司在歸仁區的「明日讚」建案共有378戶，剛取得建照，預定5月才蓋好接待中心，現場還是一片荒地，業者卻已迫不及待在line群組內瘋狂宣傳，喊到每坪23萬至26萬價格。

「明日讚」預售屋開價高於隔壁建案的定價（每坪不到20萬）甚多，13日仍湧入上千人看屋，被質疑炒房，引來內政部地政司、台南市地政局、工務局、消防局消保官與南區國稅局聯手稽查。

業者14日向稽查員解釋，現場抽籤608戶進場，是抽優先購買證明單而非簽訂單，稽查員卻發現業者實際已收205戶每戶10萬元，形同下訂的交易行為。台南市地政局依照違反不動產經紀業管利條例可罰6至30萬，將移請台北市政府開罰，內部部另依公平交易委員會開罰，最高可罰2500萬。

台南市地政局表示，「明日讚」是遠雄在台南市的第5個建案，為兩棟14樓的公寓大樓，還沒正式銷售，就利用社群軟體大肆宣傳，一般建商賣建案會已價格低來吸引民眾，「明日讚」叫價卻高出鄰近的房地產價格，很不合理，將深入調查買賣雙方資訊是否對等？是否為公平交易？

台南市長黃偉哲表示，近年南科台積電設廠、沙崙智慧綠能科學城、工研院、中研院與三井outlet等單位陸續進駐，地方雖希望贏來繁榮，卻不希望炒房。

他強調，中央政策是維護居住正義，台南市人口近年並未大幅增加，希望房地產價格維持平穩，不歡迎建商用低價取得建地，再以高價換手炒作房地產。民眾可以一起檢舉惡意炒房的行為。

(中時 )