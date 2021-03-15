最新實價登錄揭露，台中市七期指標商辦「中信金控台中金融大樓」單坪租金達1,550元，刷新七期商辦租金紀錄成為最高租金單價。負責該棟租賃代理的商仲高力國際指出，該棟大樓自2018年落成，2018年第四季由台灣人壽獨家委託高力國際招租，歷經約2年的時間，進駐率已達到9成以上，平均每年去化率達45%居七期之冠，全棟只剩2個單位招租，可以說是相當搶手。

作為台商大本營的台中市係美中矛盾及台商回流潮的直接受惠者之一，近兩年企業投資活絡。依據經濟部投資台灣事務所及台中市經發局統計數據指出，透過「投資台灣三大方案」申請落腳在台中市的企業家數共163家，預估總投資額達新台幣2,071億元，不論從投資家數或金額來看，都是全國第一；另外，經濟部於2020年底公布的「工廠校正及營運調查」中也指出，台中市工廠營運家數19,001家、家數佔全台21%，為全國工廠家數最多的城市，廠商持續擴大投資及增加產能，固定資產投資額達3,183億元，居全台第一位。近幾年台中市致力於產業的發展與升級，成果有目共睹，使得在2020年擁有這四項數據的「第一」，顯現出當地投資熱潮。

在協助「中信金控台中金融大樓」商辦租賃的這二年間，高力國際觀察到台中市的成長，台中市在地理位置上具先天交通優勢，在產業上有發展多年且成熟的大肚山黃金產業軸帶，包括中部科學園區、台中工業區、台中精密機械科技園區都在這條軸帶上，其所生產製造的產品更是在國際市場上扮演舉足輕重的腳色。因此產業的剛性需求也奠定了台中市商用不動產發展的契機，台中市除了持續有製造業投資設廠，也吸引包括三井集團及麗寶集團的商業開發，衍伸更多的金融服務需求，這些產業也都成為台中辦公室最直接的需求對象。

追蹤台中市七期商圈內辦公大樓的進駐率由2018年第二季的54%，大幅成長至2020年第四季的87%，3年內增加了33%，顯見需求確實有成長。台中市七期商圈可以說是中台灣最重要的金融商業重鎮，各家金融壽險早已在七期布局中台灣總部，而此波進駐七期商圈熱門的產業類別除了金融及專業服務外，還有科技資訊業及餐飲業。以中信金控台中金融大樓為例，裡面知名的企業Deloitte勤業眾信會計師事務所、3M、東森集團、墨力國際集團、安成餐飲集團等。

高力國際董事總經理劉學龍指出在全球供應鏈重組的時代，正好讓台灣有更多的產業能走向國際，台中市以「富市台中、新好生活 」為主軸，透過「前店、後廠、自由港」三個主要經濟發展策略，擴展並行銷台中產業優勢；同時搭配產業4.0的推動，整合大肚山縱谷的機械、光學、電子等產業聚落，打造台中成為「智慧機械之都」，將吸引更多上下游企業進駐台中市設立營運或辦公據點，加速商用不動產需求，劉學龍也特別強調特別是辦公大樓邁入黃金成長期，新市政商圈將首當其衝，未來五年內仍為台中市最大且最優質辦公室市場。

(時報資訊)