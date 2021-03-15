藝人郁方日前到銀行存款，事後卻遭銀行告知短收4千元，還要求她立即補齊，讓她在臉書上痛批此事。立委曾銘宗15日在財委會質詢時，痛斥該銀行「亂七八糟」，嚴重影響消費者權益，並要求金管會公布這家銀行名字，銀行局長莊琇媛原本想私下回，只說是「公股銀行」，但曾銘宗要求事關消費者權益要當場公布，莊琇媛回答是「彰化銀行」。

郁方日前在臉書抨擊，替小孩將壓歲錢拿到銀行存款，並請銀行人員使用機器數鈔，豈料，銀行當場沒有點清楚，事後卻來電告知「錢算錯了，少了4,000元」，還說要調監視器來查看。

由於本起事件引起重大爭議，立委曾銘宗在立院財委會質詢指出，客戶都已經存完款、離開櫃台了，還可以通知存款少4千元嗎？如果是少4萬元呢？消費者還有保障嗎？這家銀行「亂七八糟」，希望其他銀行不要發生這種情況。

曾銘宗並要求金管會公布是哪家銀行？金管會銀行局長莊琇媛一開始回應「是公股銀行」，但曾銘宗表示，「這家已經違反消費者權益，應該要把名字說出來」，莊琇媛證實是「彰化銀行」。

金管會主委黃天牧則表示，若像媒體報導內容，且有具體實證的話，彰銀就必須要負起責任。

不過，這起事件後來也大逆轉，獲得圓滿解決。郁方事後在臉書上表示，「$4,000羅生門」事件已完美句點了，銀行端也處理的很好，非常有誠意的解決，客戶的需求也照顧到了。

(工商 )