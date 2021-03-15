孫淑媚穿上兒子Nori制服與夢中找尋兒子。（公視、myVideo提供）

孫淑媚穿上兒子Nori制服與夢中找尋兒子。（公視、myVideo提供）

公視《天橋上的魔術師》上周末孫淑媚與初孟軒的母子戲碼大爆發！孫淑媚一開播便不斷貫穿全劇的一句髒話「幹破你老爸爛屁股」密語終於揭曉，其實是她對兒子說不出口的關愛。週六官方直播孫淑媚與導演一同現身，所有網友不斷激動告白，大讚「演出細膩動人！」、「給妳一座金鐘獎吧」，網友還敲碗兩人在直播時重現經典髒話LIVE版，他們也解釋這句髒話暗藏著「我愛你」，接著便默契十足同聲對粉絲們告白喊出「幹破你老爸爛屁股！LOVE LOVE！」

劇中面對初孟軒飾演的大兒子Nori不被社會接受的性別認同，孫淑媚從無法接受、失魂、發瘋尋兒到楊大正都看不下去，最後穿著兒子的建中制服，在Nori秘密櫻花櫃裡終於在夢中與兒子相知相會，見到戴著觀音頭飾、穿著女裝跳鋼管舞的Nori，孫淑媚以髒話八字經對惡言的路人咆哮，瞬間爆發的母愛，孫淑媚表示，這場戲對點媽來說非常震撼，「很心疼兒子，又想祝福他的那種心情。」細膩又深刻的詮釋演出，感動無數觀眾。甚至有網友留言表示，自己是跟劇中Nori同一屆的建中年份，當年真的有一位同學，發生與Nori角色一樣的事情！

劇中搭配著Nori最愛偶像的金曲〈Smile for me〉，他的日本男性友人來到皮鞋店跟弟弟小不點買鞋，最後留下這句問候，劇組以「笑著想我」作為獻給觀眾的溫暖。

此外，初孟軒親自上陣跳鋼管的身段驚艷許多觀眾，為了這場鋼管戲，他表示練了一個月，靠著牆壁把腳張開練伸展基本功，通常10分鐘就會麻掉收不回來。接著有特訓上課，上課到一半手就長繭，甚至破掉流血，但每次都咬著牙擦防水藥膏，「像酒精一樣很刺痛，每一堂課都先刺痛一次，再繼續練！」

《天橋上的魔術師》另一個感情高潮便是天橋上的愛情習題，阿猴與小蘭這對情侶轟轟烈烈的分手。導演楊雅喆透露這集其實改編自導演吳念真《戀戀風塵》的兵變故事，當年吳念真在金門當兵，遭遇初戀女友兵變的慘痛失戀，吳念真表示，「非常懷念人在那樣單純的時候，愛情在你身上佔的相當大的位置的時候。」所以他在電影故事裡寫下了簡單卻濃烈的人跟人之間情感。 而導演楊雅喆在《天橋上的魔術師》以錄音帶A面B面的影像語法，讓觀眾大呼「倒帶」見證了小蘭阿猴這對情侶在不同念頭之間愛情的模樣。楊雅喆說，談戀愛不該是「得不到你就要殺了你，應該要記得的是美好的事啊！」

至於讓許多網友不斷注目的「派猴之情」，阿派相挺陪著兄弟搭車回軍營，一場一起搭客運的戲，讓羅士齊與朱軒洋培養出好感情，兩人都表示這場在車上吹著風安靜相併而坐的戲，是最舒服且印象深刻的一場，羅士齊更說，「可能我跟阿派戲裡戲外感情都到一種程度了。」而週六的官方線上直播，朱軒洋和盧以恩都紛紛上線留言，超愛鬥嘴的兩人再度大展戲中情敵戲碼，朱軒洋故意重現導演楊雅喆說給盧以恩聽入戲的台詞「不被愛的才是第三者」，讓盧以恩立刻回擊「下次見面你死定了」。

年度台劇《天橋上的魔術師》上週六播出孫淑媚飾演的點媽奔走尋子，令觀眾淚崩，加上天橋上的愛情習題，雙雙締造收視佳績，是同時段全國第三，且第七、八集兩集高點均過1；此劇在myVideo戲劇館排行榜也持續強佔亞軍位置，緊追章子怡首部主演的戲劇作品《上陽賦》，且從2／20首播至今，在myVideo已有超過65萬人給予此劇高度評價。

初孟軒飾演Nori挑戰鋼管舞。（公視、myVideo提供）

初孟軒飾演Nori挑戰鋼管舞。（公視、myVideo提供）

羅士齊、盧以恩詮釋天橋上的愛情習題。（公視、myVideo提供）

朱軒洋(圖右)與羅士齊(圖左)戲裡戲外感情都很好。（公視、myVideo提供）

(中時 )