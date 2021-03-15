一名醫學院女大生上臉書控訴，去年前往某大醫院看診時，巧遇在醫院內擔任主治醫師的大學學長，未料學長卻以假借帶她參觀醫院名義，帶往醫院管制區樓梯間內性侵得逞，事後女大生崩潰差點尋短，事後在父母鼓勵陪同下向警方報案，事件披露後，不少人質疑女大生是捏造故事，但女大生鼓起勇氣在臉書PO出報案三聯單，記者向警方查證後證實，涉案的男醫師在2個月前（今年1月初）就遭傳喚到案，經製作筆錄後依照妨害性自主罪嫌函送台北地檢署偵辦。

根據該名女大生在本月12日臉書PO文後，被網友轉發到知名爆料社團轉載，未料卻遭到不少網友質疑有問題，紛紛留言「卡一個真相」、「我覺得疑點重重」、「等後續」、「單方面說法不可信，希望有更多佐證」。為此她也PO出報案三聯單澄清大家疑問，甚至今天又在臉書PO文強調，「原來檢討被害者是真實會發生的。祝你們這些人某天身邊的人不要跟我一樣受傷」。

根據女大生PO文敘述過程，「我從沒預料到，這輩子會遇到這種事」。一名女子在個人臉書爆料，從前就讀醫學大學時，非常崇拜一名學長，該名學長很早就成為主治醫師，每次到學長服務的醫院就醫時，都會覺得心情特別好，就在某次她又再度去醫院看診，卻遭學長性侵，甚至結束後還丟下一句「妳的技術不錯」，她表示全案已進入偵查中，希望讓更多的人能引以為戒，事件曝光後，不少網友也懷疑其真實性。

女大生指控，從前就讀醫學大學時，透過學生交友論壇認識一名同校學長，學長年紀輕輕就成為北部某醫院的放射科主治醫生，令她非常崇拜，兩人都是醫學大學學生，再加上又是同校學長，兩人每次見面聊天都非常開心，因此有空也會去找對方。

去年底，女子前去醫院看診，因掛號的號碼太後面，等待的空檔時間，學長突然開口表示「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒去過。」正當她以為要參觀值班室時，卻遭學長強行拉上樓，並將手指伸進她的裙裡，儘管她不斷地喊「痛！不要」，對方仍沒有停止的意思，之後學長還脫下褲子，滿足自己的私慾，完事後還丟下一「妳的技術不錯」。

女子整個腦袋一片空白，腿軟跌坐在地，「在那陰暗幽冷的水泥樓梯間，沒有人聽見我心碎的聲音…」。最後她希望看到的網友能替她分享，「我不想再看到有人受到傷害。」目前全案已經移送地檢署，未來真相將有待檢方偵查後釐清真相。

(中時新聞網)