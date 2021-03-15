UFC在14日一場次中量級比賽發生可怕的意外，拳手愛德華茲(Leon Edwards )、穆罕默德(Belal Muhammad)只打到第2回合18秒就被提前終止，因為愛德華茲一記左直拳意外「插」到穆罕默德的右眼，裁判只好介入喊停比賽。穆罕默德受傷後萬分痛苦，摀著臉大叫表示他看不見了，在場邊接受治療師檢視。

愛德華茲當下在鐵籠裡道歉，賽後公開表示：「我不是故意的，我也非常痛心，不知該說什麼。」愛德華茲自從2019年7月至今就沒有比賽，他回歸首戰的對手因為新冠肺炎疫情而缺乏訓練，後來才換成穆罕默德。愛德華茲暌違這麼久重返鐵龍，首回合雖在打鬥中佔據上風，但他有兩次犯規，第2次更以手指插傷對方眼睛。

這場比賽是當晚主賽事，也是穆罕默德首次打主賽，可想而知他有多麼不爽。他賽後推文：「第一場主賽的結局就令我心碎，但這是真主的安排，我對拳迷很抱歉，我虧欠你們一場完整的比賽。感謝真主我的視力逐漸回復，沒有造成永久傷害。」綜合格鬥一般允許抓技而使用露指拳套，拳擊手套雖沒露指，但也有割傷眼眶的危險(割傷不算犯規)。

愛德華茲說他寧願輸掉比賽也不想見到這種結果，但愛德華茲不願重賽，畢竟他的對手本來就不該是穆罕默德。這讓穆罕默德更加生氣，「如果你這樣就想跑，那你只是個懦夫。」依照次中量級排名，愛德華茲是第3號挑戰者，穆罕默德只排第13。

(中時新聞網)