多次持假鈔到投注站下注的徐姓男子，士林、北投一帶的業者早有風聲，提醒要留意，去年10月間，徐男先以「以券抵券」下注1萬7500元運動彩券，後來遭識破原彩券沒有中獎，他又拿不出下注金，再從LINE群組下載他人中獎的彩券照片，向彩券行稱不慎遺失，以照片條碼兌領2萬9000元得逞，直至實際中獎人領獎遭拒，士林地檢署日前偵結，依詐欺罪提起公訴。

徐姓男子熟知運動彩券場中投注無法作廢、賠率浮動，彩券行均先下注，再向客人收取費用的模式，去年10月9日向彩券行人員聲稱，已經有1張中獎，可以用彩金支付下注費用，接著下注1萬7500運動彩券，但經彩券行人員確認，原彩券沒有中獎，他又無法支付下注金。

徐更在同月底，看到LINE群組有人po出中獎照片，他隨即下載並趕赴士林區某彩券行，聲稱彩券遺失，只有保留照片，經彩券行輸入條碼後，交付2萬9000元給徐男，直到實際中獎人拿彩券領錢時，發現被錢已經被領走，因而報案追查緣由。

起訴指出，徐男涉犯使用詐術使人交付財物，2犯行犯意各別，建請法院分論併罰，還要追回不法所得，徐男不僅沒有中獎的幸運，還要吃上官司，最終一毛錢也拿不到。

(中時 )