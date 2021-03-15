1位民眾日前在路上撞見驚悚3貼畫面，畫面中疑似1家3口在1輛機車上，最前面的女孩竟站直面朝後方，雙手環抱男子的頸部，身高幾乎男子同高，而男子頭部則墊在女孩肩膀上、無法轉頭，相當危險；不少民眾笑說「人肉安全氣囊，自己的安全氣囊自己生」，也有人同情該家庭遭遇，「沒錢買汽車載妻小，只好搏命三載」。

根據臉書「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」昨日（14）公布的影片，影片中疑似一家3口3貼1輛機車，而在機車前方的女孩並非坐向前方，而是整個人站著「趴」在騎車的男子身上、面向後方，高度幾乎與坐著騎車的男子相同；男子的脖子被女孩環抱住，幾乎難以轉頭，只能固定面朝前方，畫面相當危險，引發網友討論。

1位民眾日前在路上撞見驚悚3貼畫面，畫面中疑似1家3口在1輛機車上，最前面的女孩竟站直面朝後方，雙手環抱男子的頸部。（圖／翻攝自臉書「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」）

許多網友看到影片紛紛回應，「這樣是表演特技嗎？」「人肉安全氣囊，自己的安全氣囊自己生」、「太危險了吧」；但仍有不少網友同情該家庭，「艱苦人沒錢買汽車載妻小，只好搏命三載」、「活得真艱辛，好催淚」、「如果有車，誰要三貼？」「我相信辛苦人家肯定有，但更多是貪圖方便」。

根據「道路交通管理處罰條例」第31條規定，「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」其中人員三貼或是乘客站在前踏板上皆屬違法行為，目前法律明定機車僅能在後座附載一人，若三貼或超過規定人數，可依法開罰。

(中時新聞網)