林月雲與侯佩岑近日因參加陸綜《婆婆和媽媽》第二季，過去林月雲介入兩段婚姻的小三往事重新引發外界關注，大家罵聲不斷，有媒體找出于美人10年前在節目《非關命運》提及邱嘉雄有個女兒「恨死侯佩岑」，甚至恨到不惜罵髒話，于美人15日受訪生氣表示：「我對報導沒有署名是十年前很不高興。」

于美人還原當時節目討論的原因，「我對這件事情是非對錯的八卦，社會已有公評，10年前拿出這個案例作評論，我關心的是家庭被第三者介入的小孩要如何自處，以及非婚生子女在這裡面的角色也非常尷尬，當時我要討論的是不同角色孩子自處的複雜過程，而不是大人之間的對與錯」。她認為道德底線擺在那裡，對與錯已非常明白，其實無須多講。

于美人分析為何林月雲事件又引熱議，其中很大一部分是大家多少都能在這個事件對上號，但更重要的，應該是讓遇到相同處境的孩子們找到生命出口，「很多元配的小孩因為太糾葛了，需要有情緒出口，所以會恨外面的女人」，正因如此，她10年前才會在節目做這樣的主題，希望可以幫助這些孩子找到自處的方法。

(中時 )