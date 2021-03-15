屏東三大日_2018活動檔案照

【旅遊經 洪書瑱報導】

屏東自2018年起，已連續4年推出「屏東三大日音樂節」活動，也是屏東最盛大的音樂節，今(2021)年將於4月9、10、11日，一連三日在屏東縣立體育館前草地盛大開唱，「屏東三大日音樂節」是屏東縣政府打造的大型音樂活動，在每年春天挑選3天舉辦，現在已成為樂迷們每年期待的演出盛事，節目分別以經典、文青、樂團為主題，成為南臺灣最盛大的音樂慶典。首波卡司可說是仙氣飄飄，分別為華語樂壇天后田馥甄，以及創作才女白安確定登場！

Hebe將在屏東三大日開唱

鮮少到屏東演出的田馥甄，4月10日終於將在屏東，讓在地粉絲看見女神本尊，享受這小巨蛋等級的表演，粉絲紛紛留言是超級夢幻名單！談起對屏東的印象，田馥甄打趣說：「一開始認識屏東是透過屏東之光Ella。」同時表示：「喜歡上屏東的開闊、質樸與熱情。期待在屏東的演出。」近年熱愛爬山的她，被問及是否會以「山友」身分攀越屏東好山，她則透露：「北大武山是爬山口袋名單之一，希望有機會去走走。」

白安將在屏東三大日開唱

另外，創作才女白安正在籌備新專輯，對於屏東三大日演出超級期待，聽聞屏東太陽很大，是否有避暑撇步？白安直呼：「屏東離海好近，很喜歡海，所以蠻期待的，避暑的話，多喝水、戴帽子、太陽眼鏡、會擦一點點防曬乳。」對於屏東的城市印象，她形容，「很陽光，天氣很晴朗，真的比較少有機會去，也希望大家多介紹我美食」，迫不及待想品嚐道地小吃。面對粉絲敲碗更多卡司，屏東縣政府也將陸續公布其他卡司。

除「屏東三大日音樂節」外，屏東縣政府也將於4月1日到4月3日，在墾丁舉辦「台灣祭」活動。屏東縣府傳播暨國際事務處表示，洋溢熱帶島嶼風情的墾丁，一直是獨立樂團、野台開唱的聖地，「台灣祭」就是為讓獨立樂團和樂迷重拾當年「春吶」的音樂感動。他代表著屏東連續兩周都將舉行大型音樂，欲前往的民眾享「樂」的民眾，可能要事先安排車票、訂旅宿等過夜事宜！。

圖片：屏東縣政府提供

(中時新聞網)