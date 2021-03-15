黃金世代「少俠」宣布高掛球鞋！田壘：是時候了今年是最後一季

該來的這一天還是來了！台新夢想家明星前鋒「少俠」田壘15日正式宣布，將在PLG這個球季結束後退休，結束他輝煌的球員生涯，夢想家也預計在4月4日最後一場例行賽，幫田壘舉辦退役賽，田壘說：「連我自己也沒想到這麼快！」

「一開始決定本季打完退休後，內心感覺真的很不舒服，因為我原本設定還要再打兩年，感覺確實很難過，」田壘表示，「但跟球團聊過之後，我慢慢調適心態，畢竟退役這一天總是會來的，接著就當成是我提前去學習與了解不熟悉的東西。」

37歲的田壘是當年「三民五虎」成員之一，高中畢業後隨即加盟達欣，一待就是12年，直到2014年才跳槽大陸CBA天津榮鋼打了4季，2018年返台意外加盟當屬隸屬ABL的寶島夢想家，本季也隨著夢想家加盟剛創立PLG職籃聯盟。

田壘更擁有多年中華男籃國手資歷，從2001年大阪東亞運，一路幫助國家隊打到2015年長沙亞錦賽，可惜本季雖在前兩場出戰，留下場均3.5分、1.0籃板數據，卻因左腳踝傷勢嚴重，一口氣缺席夢想家16場比賽，如今也將迎來退役。

(中時 )