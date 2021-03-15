Google在去年6月被指控通過設置為「無痕」模式的Google瀏覽器（Chrome）追蹤用戶的互聯網使用行為，而侵犯了數百萬用戶的隱私，遭被提起集體訴訟。日前法官判決出爐，Google敗訴，將面臨50億美元的天價賠償。
加州聖荷西地區法院判決書中表示，Google應為受影響的用戶提供每人5000美元的補償，預估受影響的總用戶數可達500萬人。
為了保護用戶的隱私，Google在2008年推出了「無痕模式」，並向用戶保證，該公司將無法跟踪或存儲瀏覽歷史記錄。
Google此前曾試圖駁回訴訟請求，但遭到了法官拒絕，原因是 「Google在用戶使用無痕模式瀏覽時，沒有告知用戶Google參與了數據收集。」
目前Google已在Chrome瀏覽器在進入無痕模式時，會加註提示用戶訪問的網站、僱主或學校、互聯網服務提供商仍有可能看到用戶的活動。
文章來源：Deccanherald
(中時新聞網)
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