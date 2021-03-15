11.7萬劑AZ疫苗開打在即，國際頻頻發生施打後出現不良副作用，歐洲國家傳出施打AZ疫苗後出現血栓事件，荷蘭、愛爾蘭也發生暫緩施打，台灣到底要不要暫緩施打備受矚目，中央流行疫情指揮中心今天公布施打建議事項，包含對疫苗成分（賦形劑）過敏者、施打第一劑AZ疫苗出現嚴重過敏反應者，以及18歲以下的青少年都不能施打。未來疫苗接種後，是否要再採檢，莊人祥表示，目前正在做接種後處置指引，完成後就會上網公告。

AZ疫苗開打在即，指揮中心列3大類對象不能打。(圖/指揮中心提供)

到底哪些人不適合施打？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，透過食藥署協助指出，對藥物過敏者、賦形劑等成分、施打第一劑AZ疫苗出現嚴重過敏反應者，目前都不能施打。

至於哪些狀況要暫緩施打？莊人祥指出，若出現急性嚴重者並且伴隨發燒或急性感染者就暫緩施打。

中央流行疫情指揮中心也針對醫護施打意願進行意願調查，莊人祥表示，調查的名單都是參考用，最後要不要打都是醫護人員自己的意願為主，不會有人壓著他們去打，今天將會收意願調查，最快明天公布結果。至於施打時間，莊人祥說，還是會讓指揮官陳時中宣布，時間部分都會儘量縮短，讓醫護可以開始施打。

(中時 )