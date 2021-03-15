全家（5903)便利商店2020年會員點數3月31日到期，為鼓勵會員活用點數，即日起至23日將推出會員點數兌點活動，共推出百項飲料、零食、日用品半價優惠，只要使用會員點數400點、1,000點就可輕鬆兌換。

此外，最受會員喜愛的APP遊戲，則推出鎮瀾宮點數投注、開運百寶袋兩款遊戲，參與遊戲除了可獲得購物金之外，更有機會獲得熱門的的PS 5遊戲機、iPhone 12、Switch主機套組、黃金媽祖等多項好禮。

全家便利商店會員暨電商推進部黃士杰部長表示，「全家」會員數超過1,300萬，為便利商店之首，為持續提升會員黏著度，以點數銀行為概念，致力讓點數擁有好累、好兌、好折抵三大特性，持續促動會員累積點數。根據統計，2020年「全家」會員共發出超過300億點點數，其中點數運用前三名則分別為點加金換購、點數折現、APP遊戲，故瞄準會員點數運用喜好，進一步規劃百項商品半價兌點促銷活動，並推出APP投注遊戲讓會員拼大獎，若有零星點數還可透過APP公益捐點機制幫助公益團體，讓每一點會員點數「點盡其用」。

(工商 )