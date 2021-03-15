今年來號稱為「護國神山」的台積電受到台灣股民支持，根據證券交易所資料，2月台積電定期定額戶數44,929戶，是台股標的第一名，遠遠勝過第二名的玉山金7,829戶，然而有兩檔ETF定期定額數字超越台積電，分別是兩檔「國民ETF」:元大台灣50（0050）達71,692戶、元大高股息（0056）達53,884戶，遙遙領先其他股票及ETF。

根據投信投顧公會資料，2月份元大投信在台股系列基金的定期定額扣款人數達32,037人，若加計證交所兩檔國民ETF及元大臺灣ESG永續ETF8,721人，推估元大投信在台股相關基金之ETF定期定額人數至少達到16萬。

另外，由於銀行及基金平台的指定信託，目前沒有公開數據，若加入熱銷的元大台灣高股息優質龍頭基金透過通路每月扣款筆數23萬筆，以及元大投信其他台股ETF，至少40萬的投資人定期定額元大投信的台股系列基金。

元大投信是國內最早投入ETF投資的業者，也是國內ETF龍頭，旗下台股系列ETF管理績效優異，其中0050與0056是許多人參與台股首選，穩居ETF人氣王，有「國民ETF」之稱。而2020年成立的元大台灣高股息優質龍頭基金，將股息收入作為每月配息來源、資本利得做為年終配來源，也讓台股配息基金成為顯學。

展望後市，元大投信表示，主要經濟體普遍低利率大環境下，環顧全球，台股具備高殖利率與眾多國際級優質企業，科技、傳產業頭角崢嶸，仍是最適合台灣投資人標的，因此元大投信仍將持續深耕台股，持續發展退休基金產品線，與投資人建立長遠夥伴關係。

(工商 )