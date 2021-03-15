距離2020東京奧運7月23日開幕倒數130天，本月已重啟各項奧運資格賽和積分賽，考量全球新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未穩定，教育部體育署洪志昌副署長今（15）日陪同中央疫情指揮中心團隊陳宗彥副指揮官，率隊南下國家運動訓練中心親自說明疫苗施打的流程與注意事項，協助奧運培訓隊掌握疫苗接種資訊，確保選手能安心備戰，平安健康出國參賽。

體育署張少熙署長表示，奧運是競技運動的最高殿堂，是許多選手日夜苦練的頂級賽事，為了協助選手安心備戰東京奧運，特別感謝中央疫情指揮中心，將代表國家出國參賽的選手列為COVID-19疫苗公費接種優先施打對象，成為出國拚搏及為國爭光的選手們最佳防疫後盾。

中央疫情指揮中心團隊陳宗彥副指揮官，率隊南下國家運動訓練中心親自說明疫苗施打的流程與注意事項。(指揮中心提供)

為因應國際奧會、東奧籌委會要求參賽國家編配防疫協調官、配合參賽期間新冠肺炎防疫措施及鼓勵參賽選手接種新冠肺炎疫苗之政策，體育署與國訓中心事先蒐集各培訓隊選手、教練，對疫苗施打之疑慮及相關問題後，在本月初，由洪志昌副署長拜會衛福部疾管署，雙方進行意見交換與溝通，並促成今日宣導活動，讓培訓隊與防疫團隊面對面了解疫苗施打的第一手資訊。

中央疫情指揮中心南下國家運動訓練中心，說明疫苗施打的流程與注意事項。(指揮中心提供)

體育署洪志昌副署長指出，選手及教練們相當關心疫苗施打之流程及疫苗施打後可能的影響，中央疫情指揮中心也在宣導會中詳為說明。此外，體育署及國訓中心將依照各培訓隊出國規劃期程，由專責單位配合中央疫情指揮中心的疫苗接種作業，排定適當時間為選手施打疫苗。陳宗彥副指揮官強調，會尊重選手、教練及後勤支援人員施打疫苗的意願，但不論有無施打疫苗，每個人仍應持續作好個人防疫工作。

除疫苗施打，體育署及國訓中心對防疫仍不敢有一絲鬆懈，協助各奧運培訓隊做好出國參賽應有周全的防疫保護措施，以及返國後居家檢疫計畫等，皆是當下重要的工作，以全力爭取更多參賽資格；目前組團工作正順利進行當中，未來也會持續掌握東奧籌委會公佈之各項賽會防疫規定及作為，做足準備，搭建堅強後勤支援，確保每位運動員安全無虞前往日本、順利出賽，全力以赴，並在奧運的殿堂上全力以赴，展現最高的競技實力、摘金奪冠！

(中時 )