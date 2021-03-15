「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政，14日自曝臉書帳號遭停權，30天內不能直播、登廣告，質疑是被有心人士惡意檢舉，沒想到桃園市前議員王浩宇卻稱，是因潘在臉書轉貼影射他是同志的文章，所以遭臉書停權。對此，Facebook最新說明指出，因潘分享兒童情色化相關內容，違反《社群守則》而遭刪除，並限制該用戶帳號之部分功能。

潘忠政臉書帳號被列為「已限制帳號」，他表示，過去從來未有類似紀錄，因此懷疑是被網軍惡意檢舉，但不知臉書審核機制到底如何運作，是哪些行為和文章使他被停權，他未來將考慮向臉書申訴，了解被限制的原委。

王浩宇則在臉書聲稱，原因非常單純，「臉書對於性別歧視言論非常敏感，所以別再隨意分享了」，並進一步解釋，「潘忠政轉貼影射我是同志的文章」，臉書針對性別歧視有相關的規定，輕則停權一個月，重則永久刪除帳號。

對此，Facebook也作出回應，說明如下：「Facebook打造大眾自由表達、盡情發聲的平台，並維護包含兒童、性別等族群的網路安全，使平台服務不受濫用，因此制定《社群守則》，違反者將限制其Facebook帳號之相關功能。我們不允許有關兒童性剝削或危害兒童的內容，該用戶因分享兒童情色化相關內容，該內容違反Facebook《社群守則》而遭刪除，並限制該用戶帳號之部分功能。」

(中時新聞網)