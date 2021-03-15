台東縣台11線南下147.5公里處，台東縣東河鄉加母子灣路段，今天（15日）凌晨2時許，一輛藍色轎車發生嚴重車禍。(圖/翻攝自臉書台東臉書災害通報)

15日凌晨2時許，台東縣東河鄉台11線147.7公里（加母子灣段）往台東方向，發生1死4傷重大車禍，其中22歲女駕駛楊宇潔為亞運柔道培訓國手，警方酒測發現，楊宇潔酒精濃度達每公升0.55毫克，確定酒駕。同車6人當中有4人是台東大學學生，2人為國、高中生，死者是張姓東大體育系三年級學生，也是楊宇潔的學妹。

楊宇潔駕駛藍色休旅車，行經東海岸加母子路段時發生自撞，零件散落分布長達50公尺，最後撞擊到邊坡，整輛車已變形全毀，其中1位張姓女大生疑似被彈飛出車外，無呼吸心跳，送馬偕醫院急救仍告死亡，其他人員則在車輛停止後自行爬出。

東大表示，不幸死亡的張姓學生為東大體育系三年級學生，苗栗人，媽媽是新住民，家裡還有5個妹妹，家境清寒，是中低收入戶。

楊宇潔雖然只受到輕傷，但國訓中心表示還要再觀察能不能繼續參加明年的杭州亞運。另2位為運動競技學程學生，都是柔道隊的學弟學妹。

東大指出，楊宇潔是台東阿美族人，柔道第三量級57公斤選手，成都亞運的確定國手，原計今天到學校上生活講座課程，因此在上周六從左訓回來，昨天找這些朋友聚會，可能是夜晚視線不良發生意外，所幸只有頭部鄉撕裂傷。

東大表示，學生都還驚魂未定，在醫院治療中，無法對事發經過加以描述。

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(中時新聞網)