亞洲撞球總會(ACBS)正式宣布，由卡達杜哈取得2030年亞運會主辦權，而撞球項目也將在暌違20年之後重返亞運會殿堂，此消息一出後國內撞壇興奮不已，也讓沉寂已久的台灣撞壇人士開始摩拳擦掌想要大展身手，期許能重振亞洲撞球王國美譽。

中華民國撞球總會理事長李振邦表示，亞洲總會在經過11年努力之後終於看到了成果，這真是得來不易的機會，同時也迎來了美好曙光，接下來總會將會好好的選拔出優秀選手，利用幾年時間培育訓練，希望能在2030年再創輝煌佳績。

撞球運動在1998年曼谷亞運首度進入正式競賽項目，當年中華隊取得3金2銀1銅的亮眼成績單，趙豐邦與楊清順師徒包辦3金，成為撞壇佳話；2002年釜山亞運中華隊再取2金1銀，楊清順蟬連9號球金牌，擦亮了撞球神童金字招牌；2006年杜哈亞運中華隊2金2銅，女撞元當家，林沅君與柳信美分別在8號球、9號球封后；2010年廣州亞運，中華隊1金2銀5銅，郭柏成在8號球奪金。

台灣撞壇在4屆亞運的花式撞球項目可說是獨強，總計獲得8金，亞洲各國無人能出其右，可惜2010年廣州亞運之後撞球項目就被排除在外，2014年韓國光州、2018年印尼雅加達、2022年大陸杭州、2026年日本愛知縣都沒有將撞球項目納入其中，卡達杜哈在相隔24年之後再次取得亞運主辦權，而撞球項目也得以重返亞運殿堂，據了解可能舉辦的項目有司諾克、花式撞球與開侖。

(中時 )