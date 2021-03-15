1名19歲陳姓惡男，因追求在某醫院工作大她5歲的A女不成，還被對方酸「不喜歡年紀小的」，事後惱羞成怒，夥同6名友人將A女強押到烏來山區，全身脫光反綁後猥褻並毆打，過程還全程錄影，事後將A女強押到地下錢莊借錢，未料錢莊老闆看出異狀私下協助A女脫逃，但又遭押走三度毆打，過程被民眾發現報警才總算救出。新北地院去年依加重強制猥褻、恐嚇取財未遂等罪判陳男4年6月徒刑，另一名涉嫌性侵的李姓男子7年。女方向陳男提出求償，新北地院審理後，判決陳男賠償100萬元，可上訴。

根據判決書記載，2020年4月19日晚間8時許，陳姓男子夥同5男1女，趁女A女下班時，在醫院外堵她，將A女押往烏來山區，先徒手及持拖鞋毆打A女後，強迫命她自行將身上衣服脫光後反綁，眾男還強捏女方雙乳，並群起毆打進行錄影，之後將A女再押到陳男位於新店住處。

隔日凌晨，陳男竟再押著A女前往地下錢莊借款10萬元，但錢莊因A女證件不齊拒絕借款，其中一名李姓惡男竟將A女帶回家性侵後又夥同同夥二度圍毆。

當天晚上陳男又逼著A女去錢莊借錢，甚至恐嚇她「如果再借不到錢就死定了，敢亂跑就讓你斷手斷腳」，但這番惡煞行徑連錢莊老闆看出其中端倪，偷偷確認A女是遭逼迫後，私下叫車協助她脫逃。但陳男見女子脫逃不罷休，又令同夥將A女押回住處禁錮。

陳男盛怒下，竟又將A女帶往中和區觀音寺空地，持棍棒及高爾夫球桿將A女打成重傷，幸好A女在長江路被押走時有熱心民眾發現報警，經警調監視器持續追緝，即時發現A女遭到凌虐毆打，並當場逮捕陳男等6男1女惡煞，移送檢方偵辦。

新北地院審理後，陳男等4人罪證確鑿，判陳男4年6月徒刑、李男7年徒刑，兩人其餘罪刑合併7月，可易科罰金；另外兩人未成年，被判有期徒刑9月及7月，均可易科罰金。

女方除了刑事以外，也向陳男100萬元民事求償，由於男方始終未出庭，法官因此判賠100萬元，可上訴。

(中時新聞網)