經濟活動逐漸復甦加上市場預期通膨升溫，美國公債殖利率迄今攀升至1.5％，股、債等風險性資產價格隨之震盪。聯博認為，短期債券價格會受到利率走升的影響，信用債券表現優於利率敏感度較高的投資等級債券與公債。

聯博投信固定收益投資策略師江常維表示，此波利率走升的主要原因由二。其一，自新冠肺炎疫情以來，美國政府推出大規模的財政刺激政策，加上解封後經濟活動仍面臨供給面吃緊的因素，推升通貨膨脹預期水準，造成美國國庫券殖利率走升。其二，美國國會再通過1.9兆美元的財政刺激法案，投資人樂見經濟活動強勁復甦，也成為推升利率上漲的力道之一。

聯博預期今年的利率水準會呈現「階梯式」的攀升趨勢，也就是「快速走升－盤整階段－再度走升」的循環。目前聯準會似乎尚未干預利率走勢，倘若利率攀升幅度擴大，或進一步對風險性資產造成顯著影響，屆時聯準會料將採取必要政策工具，維持市場與經濟活動的穩定。

江常維進一步解釋，相較其他資產類別，債券的長期總報酬主要來自票息收益，而非單靠價格變動。因此，當短期的市場價格反應利率走升預期後，透過長期且持續的投資，可獲取隨著利率走升而變得更具吸引力的收益水準，更彰顯時間對債券投資的重要性。

面對利率與通膨走升的環境，該如何布局債券市場，成為許多投資人關注的議題。聯博進一步表示，長期而言，債券評價將回歸基本面，信用債券仍可望受惠於全球經濟改善，建議投資人持續布局包含高收益債券、證券化資產與新興市場債券等具收益吸引力的信用債券，並以全球分散布局降低波動風險。

(工商 )