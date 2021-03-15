台新金控併購保德信人壽，前景堪慮。金管會主委黃天牧及銀行局局長莊琇媛15日透露，台新金提出的併購保德信人壽、及後續營運資金來源「仍不夠明確」，仍未能符合金管會的期待，台新金至少要能明確準備155億元以上資金，且要拿出來、看得見，否則此案無法獲金管會核准。

立委江永昌在財委會質詢時指控，台新銀行爆發理專挪用客戶資金案，金管會至今不罰，是不是因為保德信案，有特殊考量，擔心一旦重罰台新銀行，台新金將無法繼續併購保德信人壽。

黃天牧在受訪時直言：「到目前為止，沒有這個問題」，主要是台新銀理專案歷時過長、牽涉人員眾多，仍在釐清案情中，並沒有因台新金要併保德信人壽案，而特別延遲開罰；但台新金也一直未獲准併保德信人壽，黃天牧說：「台新金在未來的條件上要拿出一點決心！」

莊琇媛表示，台新金這次補件只表明會用現金增資，籌措第一階段的保德信人壽交割款55億元，之後經營壽險需要增資超過100億元，也是打算用現增，但時間表及資金來源並不明確，相信保險局也不會過關。

也就是說台新金完全不提處份彰銀股票，想用現增籌措逾155億元的資金，充滿不確定性。

黃天牧說，過去保險局審南山人壽新股東案，是要對方拿出看得到的資金，以此標準來看台新金只是喊出要用現增方式，因應未來的資金需求，「保險局是不太可能接受」。

也就是台新金恐將面臨新一輪的補件，若再無法下定決心，拿出讓金管會看得見的真金白銀，恐就會面臨與保德信人壽之間的交易期限，屆時不用等金管會開罰理專，台新金也併不成保德信人壽。

(工商 )