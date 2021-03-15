新北市各區農會改選15日落幕，24區農會中有16區理監事換人當，異動率近7成，其中最受矚目的「大金庫」板橋農會3巨頭大換血，新北警察之友會理事長郭進源當選理事長、郭宏正出任常務監事，總幹事因無人登記候聘；郭進源表示，以內部舉才優先，讓新團隊儘速步入軌道。

新北市農業局表示，本屆共16區農會理監事有異動，包括是三芝農會、蘆洲農會、石門農會、平溪農會、林口農會、五股農會、三峽農會、板橋農會、新莊農會、金山農會、深坑農會、新店農會、淡水農會、瑞芳農會、坪林農會、三重農會。

其中，板橋農會選舉過程話題不斷，前理事長廖裕德上周以1票之差中箭落馬，且支持的理事人選全軍覆沒，他事後怒控選舉不公要求重選，但農業局強調選舉過程合法；今理監事選舉過程順利，9名理事有8人投給前任理事長郭進源，順利當選板農新任理事長，郭宏政則攬下全票當選常務監事。

「成為各區農會的領頭羊！」郭進源表示，他要為板橋農會塑造新的價值與氣象，做全台農友最大的後盾，蔬果銷售成果更亮眼，近期高麗菜滯銷，板農購買2車高麗菜送給板橋在地宮廟，讓民眾以發票兌換，回饋公益也給予農友支持。

(中時 )