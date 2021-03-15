德國西南部兩個邦今天舉行選舉，初步結果顯示，因黨內國會議員涉收口罩販售回扣醜聞越演越烈和政府處理疫情失當，總理梅克爾的保守派基民黨（CDU）大敗，拉響大選年警報。

「紐約時報」報導，相形之下，綠黨這次在巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）與萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）雙雙大有斬獲，反映綠黨支持度穩定成長，今年9月全國大選時大有可能出現史上首位綠黨籍德國總理。

綠黨自2017年大選後支持度翻倍，現已躍居德國第2大黨，超越社民黨（SPD）僅次於基民黨。

親近綠黨的政治學者永尤漢（Arne Jungjohann）說：「梅克爾當家下，保守派建立起一個不可或缺的想當然執政黨形象，但這個形象正在消褪。總理一職不再是保守派的囊中物。」

德國之聲（DW）報導，今年9月26日的大選將決定誰是梅克爾掌權16年後的新任德國總理。2021年因有6個邦改選與全國大選，堪稱德國的超級大選年，今天這場距全國大選僅半年的兩邦選舉為大選年揭開序幕，對全國的影響性遠高於在地。

今天的選舉凸顯梅克爾的基民黨受貪瀆醜聞與疫苗配送失當重挫；收回扣醜聞已讓黨內3名國會議員下台，德國目前的新型冠狀病毒疫苗接種率僅7.5%，遠低於許多已開發國家。

基民黨秘書長齊米艾克（Paul Ziemiak）今晚雖坦承對選舉結果失望，但把原因歸諸到兩邦分別為綠黨與社民黨的現任邦總理「個人成功」而非基民黨失敗，但他也不諱言回扣醜聞與政府防疫表現損害基民黨選情。

初步結果顯示基民黨在巴登符騰堡邦得票23.6%、萊因-法耳次邦得票僅26.5%，得票分別較2016年下滑4個與5.8個百分點，在兩個邦雙雙締造得票新低。

梅克爾內閣的財政部長、獲社民黨提名角逐總理的蕭茲（Olaf Scholz）已暗示9月的聯邦大選後，與基民黨所組的執政聯盟可能拆夥，他受訪時說「今天的選舉結果甚好，因為這代表德國有機會組建一個沒有基民黨的政府」。

今天的選舉另顯示近年聲勢高漲的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）得票消褪，AfD在巴登符騰堡與萊茵-法耳次的得票率分別為11.5%與10.5%，遠比預期為低。在德國情報單位有意將他們歸類為極端團體並加以監控後，AfD近幾個月的支持度滑落不少。

(中央社)