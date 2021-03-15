聯強(2347)2020年獲利創歷史新高紀錄，擬每股配息3.3元，較前年度的2.6元增加。展望今年，公司表示，2021年在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期業績將會有雙位數成長，營收與獲利都可望再創新高。

展望2021年，聯強將持續優化數位能力，提供更多加值服務與積極開拓新創業務；同時定調今年主軸為「躍進」，將全方位擴張市佔，持續改寫新高紀錄。

聯強看好今年市場動能，特別是疫情讓企業加速投資於數位轉型，更積極透過數位科技來增加營運彈性，這樣的剛性需求讓IT市場持續熱絡。同時5G、WiFi 6、VR/AR、AIoT、次世代顯示技術等新科技與應用更加成熟，都將帶動相關產品大幅成長。在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期今年業績將會有雙位數的年成長，營收與獲利都可望再創新高。

聯強2020年稅後淨利82億元，年成長20%，每股盈餘4.89元，去年在毛利、營業利益、稅前淨利與稅後淨利等營利指標，均同步創下歷史新高。另外，擬每股配息3.3元，較去年大增27%。

聯強表示，去年受到疫情影響，全年營收雖然僅持平，但業績表現逐季攀升。營利能力隨著近兩年「精實敏捷」計劃而躍進。

聯強去年第四季獲利延續前三季逐季提升的動能，毛利與營業利益均來到同期高點，稅後淨利25億元，年成長28%，並創單季歷史新高，每股盈餘1.48元。累計2020全年財報，毛利率4.5%；營運費用下降10%，使得營業利益成長21%，營業利益率2.2%。稅前淨利105億元，首次突破百億大關，年增18%。稅後淨利82億元，成長20%，淨利率達到2.44%，每股盈餘4.89元。

(時報資訊)