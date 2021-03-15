新北市警察志工協進會14日於汐止烘內派出所舉辦「新北市警察志工協進會汐止中隊烘內暖心站及時傳愛實物銀行」揭牌暨觀摩活動。（主辦單位提供）

新北市警察志工協進會14日於汐止烘內派出所舉辦「新北市警察志工協進會汐止中隊烘內暖心站及時傳愛實物銀行」揭牌暨觀摩活動。（主辦單位提供）

新北市警察志工協進會14日於汐止烘內派出所舉辦「新北市警察志工協進會汐止中隊烘內暖心站及時傳愛實物銀行」揭牌暨觀摩活動。（主辦單位提供）

汐止警志工中隊成立烘內暖心站 成立「實物銀行」及時傳愛

新北市警察志工協進會14日於汐止烘內派出所舉辦「新北市警察志工協進會汐止中隊烘內暖心站及時傳愛實物銀行」揭牌暨觀摩活動，期許未來遍地開花，各區也有機會在派出所成立「實物銀行」及時傳愛。

新北市副市長謝政達、社會局副局長許秀能、警察局行政科科長黃錫英、汐止警分局長陳朝新、汐止區長陳建民、市議員廖先翔、張錦豪等共同完成揭牌儀式。

理事長陳儀君議員、蘆洲中隊長黃桂蘭議員、新莊中隊長黃玲玲議員、三重中隊長李淑芬、林口中隊長許杏花、板橋中隊陳美人等等特別遠道而來觀摩「暖心站」，期許未來片地開花，各區也有機會在派出所成立「實物銀行」及時傳愛。

新北市警察志工協進會長期與新北市政府警察局配合，理監事為各分局志工中隊長，協助各分局志工行政庶務，而今年開始，陳儀君理事長為增進各分局志工效能，強化在地服務能量，將各分局志工隊化整為零，在社會安全網之基礎下，透過在地志工隊深入協助地方脆弱家庭，使分局不僅是在地的治安守護者，亦能成為守護弱勢民眾的「暖心站」，將溫暖及時送達。

暖心站主要服務項目包含關懷問安、送暖活動及實物銀行，而「烘內暖心站」即為新北市成立的第一站。陳儀君表示：「四年前全國第一個在派出所成立實物銀行的就是汐止烘內所，由許崇修分隊長發起，四年來照顧了126個家庭，我們希望從汐止烘內暖心站出發，後續拓展至新北更多角落，因為真的有許多需要的家庭，因種種因素無法達到中低收標準而被忽視，或緊急時需要人伸出援手，期盼藉由警察志工與社福、警政單位的連結，能夠觸及社會的邊緣，使脆弱家庭獲得協助。」

謝政達也表示，上個月二月初與陳儀君議員在新店分局轄區一起寒冬送暖將愛心物資送達時，就聽聞協進會有個創新計畫『新北市警察志工暖心站』，想不到短短一個月，第一個暖心站就在今14日假汐止烘內所揭牌，原來汐止分局烘內暖心志工早就準備好了，已經實作四年，是各中隊的標竿。近期許崇修團長更在理事長陳儀君鼓勵下，邀約協助整合警察志工能量，期待擴至各分局志工共同推動社會福利服務，以打造在地社福友善服務安全網。

而許崇修總團長也表示：「烘內所的實物銀行已運作四年，深入當地服務許多需要的家庭，過程中幫助脫困脫貧、協助蓋房子、甚至現在發放奶粉與尿布也很專業，那個年齡層用什麼樣的奶粉，成人至嬰幼兒尿布眼睛目測即可知給什麼尺寸，這四年來的堅持被看見，如今升級為新北市第一個警察志工暖心站，可成為其他區域學習的典範，感到很欣慰，也很期待與協進會陳儀君理事長一起努力。」

汐止暖心站每個月第三週星期日早上會舉辦一次共餐，邀請受關懷訪視的脆弱家庭來烘內派出所，桌上放滿乾淨衣物與玩具文具，自行挑出自己所需物資後，然後一起用餐，但是因應疫情每個月的共餐改為由大廚當天早上製作的美味便當，然後挑完禮物還能領取準備好的民生物資，讓家戶大手牽小手歡歡喜喜踏上回程喔。再次感謝提供場地的汐止分局烘內所、經費挹注的汐止警友站陳路得站長全力支持。若有需要協助的家庭，歡迎來電暖心站，會及時派人去訪視02-29153456。

(中時 )