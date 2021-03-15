當確定自己打完PLG這個球季之後宣告退休，「少俠」田壘其實內心相當難過，可是面臨自己左腳踝的嚴重傷勢，讓他還是做出這個沉重決定，「我真的沒辦法打，卡在那邊也不是辦法，訓練不了，也比賽不了，整個人就是沒事情可做！」

造就田壘提前兩年宣告退役的真正原因，還是他的左腳踝傷勢，田壘表示，自己目前左腳踝骨頭已經位移且偏掉，甚至骨頭出現塌陷情況，不要說想要訓練跑步了，就連走路都會感到疼痛，會讓左腳踝傷勢變得如此嚴重，還是他太想復出。

「應該是先前腳踝第二次開刀吧，當時一開完刀，我就發現腳踝出現細菌感染現象，結果讓我躺在醫院整整一個禮拜，當時整個腳踝都是腫脹的，」田壘回憶當時場景表示，「結果腳踝內部仍在增長，但我想要趕緊上場，所以還是硬撐下去。」

如今隨著宣告退休消息曝光，田壘的下一步也格外受到矚目，「在這個球季結束之前，我當然還是以球員身分，且待在球隊為主，等到正式退休後，我應該會進公司，看看鎧鎧(夢想家總經理韓駿鎧)怎麼安排，原則上就是留在球隊幫忙。」

在田壘球員生涯，不只一次重申他沒有意願退休後轉任教練工作，所以現在也不例外，「基本上我不會想當教練，接下來我可能試著學習一些球隊管理的工作，或許像是信安哥一樣擔任球隊總經理，也是可以考慮的一種退休後工作選項。」

(中時 )