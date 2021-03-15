民進黨立委王定宇被週刊拍到與民進黨發言人顏若芳同居，兩人澄清是房東與房客關係，王定宇今天在事件發生後首度出面，說因為8千房租太貴，不租了；對此，國民黨立委葉毓蘭說，如果 連立法委員高達兩百多萬的年薪都覺得八千元的房租太貴，那大台北地區還有多少年輕人、工薪族都還得忍受遠高於八千元的房租？

葉毓蘭說，王定宇沉潛了一週，沒想到不鳴則已、一鳴驚人，馬上就對台北市的高房價問題提出了「精闢的見解」，如果連立法委員高達兩百多萬的年薪都覺得八千元的房租太貴，那大台北地區還有多少年輕人、工薪族都還得忍受遠高於八千元的房租，住的也不是大同區精華地段的千萬豪宅，而是老舊公寓的頂加、或是採光不合格的地下室，甚至是與人分租套雅房？

葉毓蘭也諷刺說，王定宇是執政黨重量級委員，希望他這番話語能起到拋磚引玉的效果，讓朝野各黨一起來探討居住正義，實現讓年輕人都負擔得起的房價，如果民進黨能提供台北市一萬間以上的房間出租，並只收八千元的房租，給年輕人「立委級」的待遇，重視國家未來的主人翁，這樣才對得起蔡總統八一七萬個選民，才對得起廣大的年輕支持者。

(中時 )