為打造地方特色，搶攻國旅市場，臺北市政府觀光傳播局110年4月1日至4月30日受理申請110年7月至12月在臺北市舉辦之活動，鼓勵民間辦理豐富活動，帶動旅遊人潮，吸引外縣市民眾到臺北參加活動及旅遊，公私協力促進觀光消費。

為促進國民旅遊商機，北市觀傳局本次優先補助三大重點活動包括：

1．振興觀光產業方案：以整合臺北觀光產業資源，結合旅行社、旅遊業者平臺、旅館、商圈夜市等業者，提出活動方案，增加民眾夜宿臺北。

2.結合北市觀傳局指標性活動：配合大稻埕情人節、臺北河岸童樂會、臺北燈節、臺北最High新年城－跨年晚會等，規劃辦理活動以串聯成帶狀活動。

3.推廣臺北無圍牆博物館：於城北廊帶、城南臺大、萬華艋舺、大稻埕、北投溫泉、南港北流、士林北藝、信義松菸等區域規劃辦理活動，讓民眾深度體驗城市歷史、人文等。

此外，補助經費更放寬補助經費用途，供申請單位彈性運用，並配合推動無現金交易環境，本次要求申請補助的觀光活動現場如有開放交易者，須導入無現金交易，包含電子票證及電子支付等，提供民眾便利使用，讓地方活動也可以e化消費。

北市觀光活動補助每年分2期補助民間單位於臺北市境內辦理之觀光活動，凡是在臺北市舉辦以民俗、節慶或彰顯地方特色為主題，並可促進臺北市觀光發展、增加北市觀光人潮的觀光活動，且主辦單位須編列50%以上自籌款，均可依規定於期限內提出申請，實際補助金額將依審查結果而定。

北市觀傳局也特別提醒，因應後疫情時代，觀光活動以搶攻國旅市場為前提，活動內容更應具有在地特色、深度體驗、觀光產值等面向，以實際帶動旅遊人潮，並吸引外縣市民眾夜宿臺北，創造旅遊商機。

(工商 )