春暖花開的季節吃鍋也很浪漫，夏部火鍋即日起全台門市首度推出櫻花系列限定甜品，有櫻花寒天舒芙蕾、櫻花雙層奶酪、古早味櫻花白糖粿等輪番上陣，風味獨特帶有微甜櫻花香，粉嫩粉嫩的外型直接收服甜點控，標榜嘗一口立即感受到甜蜜戀愛的氛圍，即日起只要來用餐就可免費享用。

夏部火鍋信義店與林口店並推出快閃優惠，即日起至3／25周一至周四推出火鍋吃到飽第二位6折，優惠共8天，只要在FB或IG打卡立即享受超殺優惠。另外並有壽星優惠，只要3月生日當天用餐，今年幾歲生日就送幾顆超大牛奶貝，顆數無上限，需滿四人用餐與前三天預訂。

夏部火鍋表示，櫻花寒天舒芙蕾與古早味櫻花白糖粿皆固定時段手工現做無限供應，其中櫻花寒天舒芙蕾，鬆軟厚實的口感，嚐起來有濃郁的蛋奶香、上層淋上滑順帶有淡淡花香的奶油，搭配寒天與鬆軟的舒芙蕾口感層次豐富且不會過於甜膩，喜歡甜蜜滋味亦可搭配香草冰淇淋，感受冷熱交融的療癒幸福味。

(工商 )