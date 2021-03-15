王少偉近日錄曾國城、蔡尚樺主持的《全民星攻略》，平時一有空就喜歡往戶外跑的他，這次為了從資格賽脫穎而出，除了搶答速度夠快，還不惜用自己的「腿毛」為答案做擔保，驚人之舉笑翻所有人。而他也不避諱談到5566的話題，甚至表示自己是團員中心智最成熟的那位。

王少偉為進入九宮格攻略賽，在資格賽時看到第二個提示「一種導彈」後秒搶答，完全不假思索，還一臉得意哈哈大笑，惹得曾國城忍不住笑虧他很有事，王少偉解釋：「因為我小時候的稱號叫飛毛腿。」他見曾國城一臉不信，又加碼透露：「真的啦，我踢足球的，小時候大家因為我很會跑，然後我腿毛又長。」還用腿毛擔保說：「等一下如果答對了，我給你看。」成功解鎖後的他馬上捲起褲管、把美腿秀在搶答台上，結果慘遭曾國城吐槽：「哪裡有毛？你這快白虎的境界了。」他才笑說：「不是，是年紀大掉光了，小時候很多。」笑翻所有人。

王少偉秀腿毛。（東森提供）

聊起5566曾國城劈頭就問王少偉：「承不承認你是5566裡，最怪的一個人？」王少偉坦言自己思想比較奇怪一點，但成熟。這答案出乎曾國城意料，他驚呼：「你是比較成熟的那一個？我一直以為孫協志比較成熟。」王少偉解釋：「他是看起來比較成熟，我是心智成熟。」兩個孩子都已經是國高中生的王仁甫，他認為是「不小心成熟的」，曾國城覺得新手爸爸許孟哲很穩定，但王少偉卻笑說：「對啊，但他不成熟啊，他穩定。」

(中時 )