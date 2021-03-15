傳出黨主席江啟臣稱中國大陸是台灣的主要威脅一席話，讓前主席連戰相當不滿，因等同將連戰過去打下的國共交流完全摧毀，導致智庫副董事長連勝文欲跳下來和江競爭。對此，連勝文辦公室表示，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親無關。

國民黨主席將於7月改選，智庫副董事長連勝文雖表態認真考慮參選，但至今仍未宣布最後決定，傳出連參選一事已箭在弦上，尤其黨主席江啟臣的「中國大陸威脅說」，讓連勝文父親、前主席連戰震怒，因為此說法等同摧毀掉過去連戰打下的國共交流基礎，促成連勝文欲和江競爭。

連勝文辦公室發出三點回應，首先，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親無關，針對是否參選一事，其父親也沒有給予任何指示。

其次，有人希望連勝文要選或要合作，請來跟連勝文本人談，連主席不會參與此事。

最後，若有人藉此想要抹紅連勝文，請等到宣布參選後再來也不遲，連勝文必定奉陪到底。何況引用的這種不實的報導，還是出自於港媒、陸媒，令人啼笑皆非，好歹也該引用台媒。

(中時 )