【政新鮮】顏寬恒談陳柏惟 2020輸得不甘心

對於「刪Q」二階段日前展開連署，陳柏惟稱，既然公民團體選擇跟糟蹋台灣的國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體，自己也無法用尊重的方式接受這些「假公民」。此話一出，引發外界熱議，對此，前藍委顏寬恒對於陳柏惟說法感到痛心，陳所指控的這些民眾，也是這個地方的選民，不該因為政治立場不同，就惡言相向，視若寇讎。

民間團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，5日第一階連署門檻達標後，二階連署也在13日開跑，陳柏惟為此回應，尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站在一起，跟國民黨站在一起的沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民。

顏寬恒今（15日）在臉書發出一封公開信，痛心向陳柏惟喊話，指出人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負，對從高雄遠道而來的陳柏惟來說，選上台中市第二選區，可能只是中選會劃分的一個區域，但卻是他出生長大的地方，每個地方都有成長的回憶。

顏寬恒直言，這個選區雖然不大，但是民眾都是純樸、客氣有禮，有虔誠信仰的人們。即使競選的時候，大家也像是大拜拜一樣熱熱鬧鬧的，不會對彼此口出惡言，即使政治立場不同，也都秉持君子之爭的信念。

看到陳柏惟痛罵那些選民，甚至指控不是公民時，顏寬恒感嘆，內心感到難過，並稱政治只是一時，仇恨卻是永久，陳柏惟所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，不該因為政治立場不同，就惡言相向，或是拒絕服務，並視若寇讎。

顏寬恒認為，民意代表是承接民意的公僕，每一次選民的指教，都應該要謙卑聆聽，即使當初沒有投票給他的選民，也是這個選區的選民，也是他必須服務和必需代表的對象。他不忍心這個美好的區域，被媒體報導是因為假公民，是因為殺人放火政黨的標題指控。這樣一來，大家默默努力的形象，不都跟著一起被拖累了嗎？

最後，顏寬恒送陳柏惟兩句話：「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」，畢竟有朝一日，卸下政治人物身份時，「我們希望人民記得的，才是最重要的」！

(中時新聞網)