不少長輩忌諱住4樓，覺得4樓諧音「死樓」。台中一名男網友表示，最近想要買房，想問若是買4樓，未來會不會比較不好賣？貼文曝光引發網友熱議，並表示4樓不用擔心管線堵塞、上下樓不用花很多時間等，若真要買4樓只要挑方正的格局、兩房配車位的物件，就沒有轉手困難的問題。

原PO在論壇《mobile01》發文指出，近期有意買房，發現4樓的房價跟2樓一樣，3樓和5樓則要貴一些，原PO表示，個人及家人並沒有相關禁忌，因此也不在意，但考量未來可能會換屋，不好脫手，詢問「4樓比中樓層便宜多少，大家才會考慮呢？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，留言中一名過來人表示，一直以來就偏好買4樓，撇除諧音不吉利、樓層低會比較吵，但這些都能解決，比方加個氣密窗就可減少噪音，也沒有管線堵塞的問題，遇到電梯維修時，上下樓梯也不會花很多時間，採光也剛剛好，另外4樓的房價相對也比較低，比較好殺價，CP值相對來說比較高，但不管住在哪一層樓，前提都是要看屋況及地段，可以挑兩房或是大套房的物件，再來就是格局必須方正，若有搭配車位會更好。

不過，4樓房價較便宜一說也遭不少網友打臉，認為現在4樓的房價都與其他樓層無異了，「真的沒有比較便宜」。

(中時新聞網)