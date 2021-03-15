航運股接連傳出好訊息，帶動貨櫃輪業者今天持續強勢，航運類股指數今天站上今年最高價位，收104.04點，漲幅逾2％。其中，貨櫃輪人氣指標股長榮(2603)、陽明(2609)突破盤整區，長榮收盤重登40元，上漲1.2元，漲幅3.09％；陽明收盤上漲2.15元，收在31.3元，漲幅7.38％；此外，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）上周持續走揚，散裝航運族群新興(2605)、四維航(5608)收在漲停價位。

原本預期農曆年後貨櫃船運市場缺櫃及塞港問題應可逐漸緩解，不過，近期來看，美國貨櫃運輸困境依舊，上周上海航運交易所公布的數據顯示，SCFI本期(3月12日)的指數來到2637點，下跌84點，跌幅為3％；中國出口集裝箱運價綜合指數最近一周下跌3％，3月12日指數為1912.13點，但美西線僅小跌0.1％，美東線小跌0.7％，顯示美國線運價維持在高檔水平，讓第2季長榮、陽明獲利依舊看俏，近期股價都呈現突破區間向上格局。

BDI指數從今年2月低點1300點左右，上周已經來到1960點，是去年同期的三倍多。主要過去兩年因為巴西水壩潰堤和疫情干擾，第1季的運送需求相當疲弱，今年若無意外，BDI高於過去兩年是合理可預見的。

第2季是糧食穀物傳統運輸旺季，加上近期Capesize運價開始回升，將有助於BDI持續維持上揚。法人認為，預期全球經濟復甦，且大陸基礎建設將帶動全年運送需求增速隨之成長4.2％；供給面則受惠近兩年新造船訂單逐漸降低，預期全年供給增速將明顯放緩至1.6％。整體在供給成長的放緩以及潛在的強勁需求復甦之下，將使得散裝市場今年同步樂觀。

(時報資訊)