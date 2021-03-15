因全球甲醇供應緊張，其中美國德克薩斯州暴風雪影響供應中斷，而東南亞地區也出現工廠停工，在庫存緊張及下游需求強勁支撐下，國內外甲醇報價走揚，3月內銷報價約漲0.2元/公斥；另外，加拿大Methanex公司3月甲醇APCP(亞太合同價)持高在430美元/噸。

本周亞洲現貨報價多數呈跌，市場預期供應緊缺問題趨緩，且預估4月份委內瑞拉甲醇的充足供應，以及伊朗新的甲醇產能，令市場報價承壓下跌，其中東南亞報價單周回跌逾4%，約至700美元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)