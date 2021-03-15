缺料漲價概念股當家，台股差一點收紅！股王大立光(3008)、台積電(2330)及台達電(2308)今天休兵，整場股價有氣無力還收黑，讓台股指數從開盤到收盤都顯得軟趴趴，不過盤面上仍有亮點，漲價概念股重獲投資人關愛，航運股的新興(2605)亮燈漲停作收，長榮(2603)及陽明(2609)強勢收高，被動元件在國巨(2327)及凱美(2375)領軍下也算強勢，中小型股依舊人氣爆棚。

祺驊(1593)、嘉威(3557)、勤崴國際(6516)、佳邦(6284)、生華科(6492)、至寶電(3226)、辣椒(4946)、晶宏(3141)、天鈺(4961)、富鼎(8261)、聯強(2347)、紘康(6457)及應廣(6716)等股價強攻漲停板作收，尾盤時雖然因買盤點火一度由黑翻紅，但最後仍因雙王收低、多頭無力反撲收黑，終場加權股價指數約16249.33點，下跌5.85點，成交量2642.08億元，OTC指數為197.57點，上漲1.53點，成交量725.4億元。

今日上市各類股以電子通路類股表現最佳，上漲4.02%，其次是航運類股及觀光類股，分別上漲2.24%及1.33%，表現較差者為玻璃類股、造紙類股及塑膠類股，其中玻璃類股下跌2.49%，造紙類股下跌1.19%，塑膠類股下跌1.14%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.41%，表現最差為遊戲類股，下跌0.19%。

就技術面來看，今天台股受到美國科技股及費城半導體收低、雙王走弱影響，指數開紅收跌，終場下跌5.85點，以16249.33點作收，沒有守穩16250點！上周台股指數帶量突破月線反壓，終止周線連二黑，重新回到16000點之上，並站上各期均線，短線出現止跌回穩訊號，今天雖然開高收低，但守穩各均線，目前中、長期均線仍為多頭排列，KD指標也於低檔黃金交叉向上，顯示台股下檔仍具支撐。加上外資上周四開始由賣轉買，市場上融券也將陸續回補，有助於台股向上挑戰前波高點。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，因美債殖利率飆升帶來的評價壓力，導致電子股轉趨震盪，不過，伴隨基本面好轉、各種漲價循環展開，企業獲利可望皆明顯改善，驅使資金轉向傳產及金融、以及先前的疫情受害產業如觀光、航空等類股，預期大盤後市因有基本面支撐仍是偏多格局，若近期因市場消息面出現波動，建議可逢低布局，電子股可留意缺貨、漲價及轉單概念，傳產則以先前因疫情受害，隨景氣復甦回升受惠的原物料等傳統產業。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美債殖利率彈升到接近2020年初水準1.5%上下，若以10年期與三月券之利差相較，目前殖利率曲線更為陡峭，利差水準已達2020年初兩倍，故金融市場對於2013年第二季緊縮性恐慌的疑慮再現；回顧2013當年度，美股在緊縮性恐慌下，S&P500一個月內快速修正近10%，惟當時在修正後，隨即在企業獲利帶動下，股市持續再度走高，故在殖利率開始上揚當下，須提高短期風險意識，但長期股市展望就企業獲利來看應屬樂觀。

劉宇衡表示，基本面變化仍是台股走勢的主導力量，半導體產業在回補庫存力道下，絕對庫存數字開始增加，惟以庫存天數DOI來看，反而降低至54天，仍較以往峰值有約10%差距，目前庫存狀況多在終端客戶上，故後續力道端看消費力道是否隨解封而加溫，3月Apple春季產品發表會將是對上半年需求展望指標之一。就價值面分析，台股目前殖利率約2.58%，在亞洲股市中尚優於中國、日、韓等市場，相對吸引人，在類股操作上，基於股市短線震盪加大，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車零組件後市表現。

(時報資訊)