15日，日本樂天（Rakuten）股價大漲近25％。因這家日本電子商務公司日前傳出，將以出售股權方式給日本郵政（Japan Post）與中國大陸騰訊（Tencent）等業者，藉此籌集約22億美元，當作與美國勁敵亞馬遜各方位商業競爭的銀彈之用。

日本樂天15日超火紅，利多行情繼續發酵。開盤後股價除曾飆至漲停板1,545日圓外，漲幅也一度創17年以來最大，並創5.5年來新高。樂天股價從12日起漲點算起，短短兩個交易日，就一度漲近三成，市值也暴增至2.1兆日元約194億美元。15日最後，樂天還是漲停作收。

樂天籌到這22億美元，將為物流事業群注入資金活水。藉此，與亞馬遜，最近加碼網路與手機投資的軟銀，形成日本跨業界鐵三角。

由於樂天現在與日本郵政相互結盟，投資銀行Jefferies表示，樂天物流事業將如虎添翼，因為日本郵政在全日本有2.4萬個營業據點。

以日本郵政來說，樂天將與之在物流，電信，數位轉型等全面向合作，以對抗亞馬遜等強敵。消費者可在這2.4萬地點申請手機外，樂天也可以在各郵局屋頂設立手機基地台以強化訊號。

這次與樂天策略結盟的，還有全球最大手遊業者騰訊與全球最大零售業者沃爾瑪（Walmart）。結合中美日三國聯盟體，目前唯一的目標就是鎖定亞馬遜。

(時報資訊)