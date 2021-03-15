僑委會今天在立法院進行業務報告，其中指出，為因應大陸孔子學院退場，僑委會將掌握推廣優質華語文教學關鍵契機。僑委會委員長童振源也說，政府給予全球僑校輔導跟補助，希望當僑校擴大招收主流社會朋友。

僑委會今天在立法院外交及國防委員會書面報告中，提出3大策略、6項支柱作法，引起廖婉汝及王定宇等朝野立委關切。3大策略指的是輔助既有僑校轉型成為社區華語文學習中心；加強連結在歐美主流中小學的台裔教師，同時鼓勵僑校教師進入主流中小學任教；加強與台灣的華語教學機構和智能教育產業合作。

6項支柱則提及透過實體與數位方式培育歐美地區華語師資；透過全球華文網及僑委會自編之二語教學教材，提供數位及實體學習資源；邀請歐美主流人士參加文教中心舉辦的文化活動；邀請學華語的歐美青年來台參加青年營隊、語文班與觀摩團；邀請學華語的歐美朋友來台參加英語服務營；透過國際交流與競賽，推動華語教學與學習。

童振源在說明時也表示，台灣在全世界有1054個僑校，大概有25000名左右的華語老師，38萬名學生，歐、美地區合計500間僑校，9000個華語老師，有近8萬個學生。美國有365僑校，7155名老師7萬8000個學生，歐洲相對較少。

童振源也對補強歐洲的不足表示，僑委會在歐洲只有德、法、英3個僑務組，去年底獲人事總處同意增派3個人，現在有6人，會盡量與各地方僑校來溝通。

對於台灣與孔子學院的差異，他也說，台灣提供的是民主多元的學習環境；第二個我們有完整的教材體系，以正體字為主，也有教ㄅㄆㄇㄈ；由於僑校多由當地自主成立，政府只給予輔導跟補助，未來希望當僑校擴大招收主流社會朋友。

(中時 )