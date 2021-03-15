AZ疫苗國外開打後，在歐洲頻傳不良反應、血栓事件，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，AZ今天發出新聞稿澄清，目前在歐洲施打1700萬劑疫苗，共發生37件血栓事件，就目前所觀察到的數值與預期值有落差，指揮中心仍會密切觀察事件發展。

莊人祥說，從AZ所發布的資料中，1700萬人中僅有15件深度靜脈栓塞、27件肺動脈栓塞，合計起來共37件，但若依照先前推估的背景值，應會超過百件，但從現在觀察到的資訊則發現與推估數有明顯落差。

莊人祥進一步指出，不光是AZ的報告，從英國所公開的資訊也可看出，目前有打疫苗的人，所發生血栓的個案也不及以往推估的背景值。

目前AZ疫苗宣布暫停施打的國家有愛爾蘭、丹麥、挪威、冰島等歐洲國家，以及荷蘭昨天也宣布暫停施打，而法國、英國、德國、義大利、韓國、澳大利亞，世界衛生組織等，都還是持續施打AZ疫苗。

(中時新聞網)