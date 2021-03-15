慈濟與新北市府長照政策結合，15日於蘆洲、三重及雙和成立3家公共托老中心，新北市長侯友宜前往蘆洲靜思堂致謝（戴上容攝）

慈濟蘆洲靜思堂15日舉行「蘆洲、三重及雙和3家公共托老中心」啟用典禮，侯友宜和長者互動，體驗手工藝、運動設備等，氣氛歡樂。（戴上容攝）

慈濟蘆洲靜思堂15日舉行「蘆洲、三重及雙和3家公共托老中心」啟用典禮，侯友宜和長者互動，體驗手工藝、運動設備等，氣氛歡樂。（戴上容攝）

慈濟與新北市府長照政策結合，15日於蘆洲、三重及雙和成立3家公共托老中心，新北市長侯友宜前往蘆洲靜思堂致謝表示，慈濟提供個案管理、諮詢，還提供巷弄長照站及日間照顧長照ABC一站式服務，新北去年底成立49家公托老中心，目前還有8家正籌備中，預計明年能夠達到60家。

慈濟蘆洲靜思堂15日舉行「蘆洲、三重及雙和3家公共托老中心」啟用典禮，侯友宜與新北市議員王威元、李坤城、彭佳芸、李翁月娥等人到場關心，長者們開幕時帶來精彩的手舞表演，侯友宜隨後也和長者互動，體驗手工藝、運動設備等，氣氛歡樂。

慈濟長照推展中心總召集人林碧玉說，慈濟2018年開始，規畫在蘆洲、三重及雙和區作長照服務，靜思堂不只是日間照顧中心，還包含長照A社區整合服務中心，B的日間照顧、居家服務，以及C據點的活動課程與共餐，提供長照一站式服務。

林碧玉補充，慈濟規畫由靜思堂開始做C據點，結合新北市的6處靜思堂及醫院基地空間，成立各具特色的4家公共托老與14處社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部3.0，讓長者可就近參加活動、共餐，據點也提供長者專用的運動器材，現場還有專業訓練的志工陪伴。

侯友宜表示，新北市的長者目前每月以3千人數逐年增加，目前已超過62萬人，新北已設立52間托老中心，尚有8家公共托老中心籌備中，預計明年能夠達到60家，希望長者們能在地安養、在地樂活。

衛生局長陳潤秋說，這次成立的3家中心，各照顧30位長者，現階段積極尋覓場地及合作對象，期待加入服務長者行列；業者願意投入長照，中央最高能給予一家200萬元補助，若需要交通接駁車，市府也能提供補助，未來也期盼能結合多元業者，就如同慈濟有醫療事業以提供醫療服務。

(中時 )