解放軍在非洲的吉布地（Djibouti）海外基地

北京自2015年起力推軍事現代化，投入數百萬計美元，以研製新型軍事裝備。而中方海軍靠著豐沛的資源，開始狂下軍艦餃，艦隻數目迅速攀升。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，美國國防部2020年向國會提交的中國軍力年度報告指出，就數量而言，中方海軍的軍艦已超越美國。報告指出，中方海軍共約有350艘軍艦，其中包括超過130大型水面戰艦。相對的，而到2020年初為止，美國海軍大約只有293艘軍艦。

分析家說，北京擴大海軍艦隊，旨在維護中方的海外利益，尤其是那些已開始有基礎建設的地方，但這也構成了挑戰。有些人說，中國的海外基地太少，難以支撐它的雄心。最近美國雖然關閉了在伊拉克和阿富汗的數百計基地，但在超過70個國家和地區，仍維持著近800座軍事基地，而中方至今仍只有1座在東非小國吉布地（Djibouti）的海外基地。

解放軍非洲吉布地（Djibouti）海外基地

就在中方2017年8月啟用當地軍事基地前2個月，中國軍方專家金一南力促北京，在海外建立更多基地，以維護遙遠的海上利益。他強調，北京曾說決不會建海外基地，但如今建了，並不是要效仿美國，謀求世界霸權，而是必須要維護遙遠的海上利益。

雖然美國海軍的軍艦噸位遠比中方軍艦大，但北京瘋狂造艦，迅速縮小了這優勢。而美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）預測，到2030年時，中方將約有425艘軍艦與潛艦。

不過，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家何天睦（Timothy Heath）認為，解放軍雖有全球最大的艦隊，但要維護廣大的利益，還需要更多的海外軍事基地。他指出，對中方來說，缺乏海外基地是個問題，因為它非常依賴如中東，非洲和拉丁美洲的市場，能源與天然資源。而「一帶一路」很容易受干擾與破壞，以致對中國和全世界造成極大的影響。

此外，何天睦強調，雖然解放軍很強大，但由於缺乏海外基地，以致缺乏超越中國海岸，投射大部分軍力的能力。「目前中國缺乏這類基地，是由於通常這類安排需要透過聯盟式的承諾，但北京不願這麼做，」他說，「中國未必會遵循美國的模式，反倒可能透過准入協議，後勤設施和其他安排來進行。」

解放軍在非洲的吉布地（Djibouti）基地演訓

而何天睦預料，北京將尋求各式准入安排，讓中方軍艦能在各多地方停靠並加油，這或許意味透過軍民兩用的方式，來使用國企管控的港口。同樣的，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深分析家戴維斯（Malcolm Davis）也指出，中方將會利用「一帶一路」，致力達到增加基地的目標。他認為，未來中方將獲得商用港的准入，或甚至控制權，來支援中方海軍的軍事行動。

的確，中方在全球各地搜購港口，已引發許多國家擔心。中國大陸最大的航運企業中國遠洋運輸從2008年起，就在希臘皮雷埃夫斯（Piraeus）營運貨櫃港。而身為歐洲3大港之一的荷蘭鹿特丹Euromax碼頭，中方也擁有35％所有權，至於比利時安特衛普（Antwerp）的港口，它則擁有20％股份。

而在以色列，中方則分別於海法（Haifa）及阿什杜德（Ashdod）打造兩座新港。當地學者力促以色列政府，要在不影響國家安全利益的情況下，評估中方能對經濟涉入多深。至於在斯里蘭卡，漢班托塔港（Hambantota port）已租給中國。而在澳洲，達爾文的一處港口在2015年時，已簽下充滿爭議的99年協議，租給中資嵐橋集團（Landbridge Group），而促使澳洲緊縮外國投資規定。

(中時新聞網)