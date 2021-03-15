中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日公布，最新「新冠肺炎疫苗疫苗施打建議事項」，其中指名，包含血友病患者、免疫功能不全者等4大類族群，應謹慎評估施打之效益以及風險，再決定是否施打。而「18歲以下青少年」不可施打。

根據指揮中心公布的建議事項顯示，若有下列狀況不可施打新冠肺炎疫苗，包含：對疫苗所含成分過敏者、施打第一劑疫苗後出現急性嚴重過敏反應者、18歲以下青少年。至於「有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者」則應暫緩施打。

另外，指揮中心也特別點名4類族群，「應謹慎評估」施打之效益以及風險，再決定是否施打。第一，血小板減少或任何凝血異常 （例如血友病）者。第二，免疫功能不全者 （包括接受免疫抑制劑治療）。第三，懷孕或是可能懷孕之女性。第四，正在哺乳之女性。

該建議事項也提到，為預防以及及時處理施打後可能出現的過敏反應，應隨時備妥適當的醫療資源和監測措施，疫苗接種後，建議密切觀察至少30分鐘。

(工商 )