前立委顏寬恒首次跳出來抨擊立委陳柏惟。（摘自顏寬恒臉書／陳淑娥台中傳真）

「刪Q總部」罷免立委陳柏惟案二階已正式啟動，陳柏惟日前重話抨擊指「沒辦法以尊重的態度接受這些『假公民』」。對手顏寬恒今日終於不再低調，跳出來在臉書洋洋灑灑發表6、700字的一封信給陳柏惟，指責他不應痛罵選民，甚至指控他們不是公民，文末還送陳兩句話：「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」。

顏寬恒臉書全文如下：

寬恒看了最近您最近的曝光，有些話想對您說：

人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負。

我們所在的選區是臺中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區；這對從高雄遠道而來的您來說，只是中選會分區的台中第二選區，但卻是寬恒出生長大的地方，每個地方都有著我成長的回憶。

我們這個選區雖然不大，但是民眾都是純樸、客氣有禮，有虔誠信仰的人們。即使競選的時候，我們也像是大拜拜一樣熱熱鬧鬧的，不會對彼此口出惡言，即使政治立場不同，我們也都是秉持著君子之爭的信念。

所以，寬恒看到您痛罵那些選民，甚至指控他們不是公民時，其實我內心是很難過的。政治只是一時，仇恨卻是永久，您所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，我們不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎。我們都是民意代表，都是承接民意的公僕，每一次選民的指教，都是我們應該謙卑聆聽的忠告。即使當初沒有投票給寬恒的選民，也是這個選區的選民，也是寬恒必須服務和必需代表的對象。

我真的不忍心看到這個美好的沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區被仇恨撕裂，被媒體報導是因為假公民，是因為殺人放火政黨的標題指控。這樣一來，大家默默努力的形象，不都跟著一起被拖累了嗎？

最後，還是送給柏惟兄兩句話：「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」。畢竟有朝一日，當我們卸下政治人物身份時，我們希望人民記得的，才是最重要的！

(中時 )