綽號「虎哥」的登山嚮導王詮翔2019年3月帶隊爬「馬博橫斷」疑似失職、導致張姓男隊員失足身亡，檢方具體求刑2年，張妻求償600萬元。事後王男上香致意時遭張妻毆打，反求償542萬元。刑事部分高雄地院去年5月判張妻拘役20日、緩刑2年，須賠王男2萬元。民事部分出爐，張妻需賠償醫藥費1000元和精神慰撫金1萬9000元，扣除刑事賠償後等於免賠，駁回王男請求。

2019年3月13日王男帶隊準備攻秀姑巒山三角點，當天大雪紛飛，他要求隊員輕裝出發，53歲張男返程途中疑似因雪地濕滑，不慎失足墜落300公尺深淵當場身亡。

檢方查出，王男上山前代替所有隊員偽簽入山聲明書，忽略聲明書上提醒、雪攀須攜帶冰爪、冰斧、安全吊帶等安全裝備。有團員詢問王男是否要帶冰爪時，王男還回「有就帶，沒有也沒關係」。張妻認為王男失職，堅持提告求償600萬元。

事發後，王男前往高雄張家靈堂上香，張妻難忍喪夫之痛，情緒激動之下竟動手鎚打王男頭部，王男反告張妻傷害，2020年5月高雄地院判張妻拘役20日、緩刑2年，須賠償王男2萬元。王男認為自己被毆損失慘重，另向張妻求償542萬元。

王男羅列醫療、看護、交通費，把自己左手掌、腰部及頸部挫傷疼痛等傷害都歸咎於張妻，就連倦怠無力、睡眠障礙也通通算在張妻頭上。另外連服用保肝丸、雞精及高蛋白飲品、鈣片及葡萄糖胺等營養補充品也一概列為求償清單。

王男強調，頭部被張妻「重擊」已經無法從事揹工工作，以每月收入6萬元計算，要求15年的工作損失425萬元，精神慰撫金60萬元，甚至連「痛苦及喪失生活樂趣」也列入求償，索賠32萬元。

法官審理時發現，王男許多傷勢、失眠等症狀與張妻毆打他無關，王男媽媽也出庭作證他受傷後還能繼續工作，最後判張妻僅需要賠償2萬元。由於刑事庭時張妻已賠償同等數額，高雄地院直接駁回王男請求。

(中時 )