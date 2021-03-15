霧峰區乾溪路北峰橋斜對面農地，2次查獲貨卡車司機濫倒廢棄土。（市議員段緯宇提供）

段緯宇不滿市府任由貨卡車駛離現場，卻未即時予以查扣。（市議員段緯宇提供）

霧峰區乾溪路旁農地淪為廢棄土棄置場？市議員段緯宇15日指出，霧峰區乾溪路北峰橋斜對面農地，遭到貨卡車司機濫倒廢棄土；經他檢舉後，市府只告發貨卡車司機，卻未追溯土方來源顯然包庇。農業局強調，地政局依法連續兩次分別裁罰6萬及12萬元。

段緯宇指出，霧峰區是聞名香米的故鄉，從2014年開始輔導水稻挑選面積5甲的農田，試辦友善耕作稻米專區，栽種過程全程不使用化學肥料、農藥等；產業改革達到稻作轉型升級契機，並改變農民習慣與生態景象，香米由原來5甲地擴增到46甲地。

段緯宇表示，霧峰區乾溪路旁長達約3公里的農地，從去年開始陸續遭到回填土方後，並違法搭建違章工廠，他曾數次向農業局提出檢舉；農業局指依《農發條例》無法可裁罰，轉通報地政局依《區域計畫法》裁罰罰6萬元，卻仍無法嚇阻「農地種工廠」的歪風。

段緯宇說，上週他又接獲檢舉，北峰橋斜對面又正在濫倒廢棄土，立即通報農業局，經農業局轉通報地政局前往再告發12萬元；令他不解的是？為何市府當場不扣住卡車及怪手，並追溯土方來源？尤其事業單位發包土方運送時，業者應須出具路線圖及土方場證明，為何睜隻眼、閉隻眼。

農業局強調，依《農發條例》第69條農業局只有查報權，並無裁罰權；地政局依《區域計劃法》分別裁罰6萬及12萬元，依法市府只有行政處罰權；全案正由轄區警方進一步偵辦中，正調查土方來源及相關路徑圖及土方場提供的相關證明文件等。

(中時 )