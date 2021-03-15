供應前景趨好，亞洲EG報價連2周回跌；因供應充足，及期貨價格下跌拖累，打壓乙二醇EG現貨報價周跌逾13、12%，其中CFR中國跌至700美元/噸，而CFR東南亞跌至710美元/噸，均為連續第二周下跌。

據了解，中國浙江於今年上半年末將投入新的一套年產能75萬噸乙二醇，以及連雲港也計畫6月底投產120萬噸新的EG產能，為進一步增加供應前景，受此消息打壓，3/12大連商品交易所5月交投活躍的MEG期貨價格下跌70人民幣/噸，結算價收於5265人民幣/噸。(商品行情網)

(時報資訊)