3月19日是一年一度的國際睡眠日，晶華酒店備妥助眠好禮，推出「一夜好眠Have a good 9」住房優惠專案，9項助眠好禮則包括價值2,000元的沐蘭舒眠禮包、大班廊特調的四款助眠飲品、欣賞由dan and sean品牌諮詢公司規劃的午夜舒眠影展、聆賞MyMusic精心挑選的助眠歌單以及三個月免費會員禮遇等，一趟五感兼具的舒眠之旅，每天晚上於晶華酒店集合出發。

世界睡眠日（World Sleep Day）是由世界睡眠醫學學會（WASM World Association of Sleep Medicine）於2008年發起的一項年度活動，目的是喚起大眾對於睡眠重要性和睡眠品質的關注。疫情的發生讓人們更加注重自己與家人的健康，晶華也期望透過產品與服務，持續傳遞對於顧客生活品質與福祉的關切，給予房客一個安穩的睡眠環境，是酒店責無旁貸的任務。

配合此次推出的「一夜好眠Have a good 9」住房優惠專案，晶華酒店特別邀請負責規劃「午夜舒眠影展」的團隊加入，在五感體驗的視覺部分結合五部助眠影片，於客房專屬頻道以及大班廊午夜時段播放。

由dan and sean品牌諮詢公司創意團隊發起的「午夜舒眠影展」，攜手各國城市的五位藝術家，包含來自台北，擅長使用素描捕捉靈光的藝術家—Son ni（倪和孜）、來自首爾，以IG帳號@surrealjelly頗富盛名的創作者—Myungsik Jang，在紐約專注於3D藝術創作的Patrick Sluiter、曾入圍金馬獎最佳動畫短片的鍾承旭、以及用獨特圖形語言融合音樂創作的Veeeky。他們分別與五位風格迥異的助眠系配音員聯合獻映，提供一系列幽默又療癒的舒眠動畫小品，打造出一夜好眠的夢境時光。五感體驗的聽覺部分則是邀請了MyMusic團隊精選出舒眠歌單，從西藏頌波到迷幻電音，都是可以放鬆與放空的選擇，大班廊的午夜時段也會有Google智慧音箱進駐，致力為旅人營造出舒適的助眠情境。

位於19樓的大班廊除了原有的早餐、下午茶時光以及晚間雞尾酒時段外，近日更導入了Wellness健康能量，房客可以享用到經過精準熱量計算、可以溯源的精選食材、融合健康烹調方式與五星級廚藝的各式美食。這次專案限定、由私人管家特調的助眠飲品包括夢東方、琴丹荔兩款酒精性飲品以及芝麻奶、香蕉奶兩款無酒精飲品，無法入睡的夜晚就用高空都市夜景佐助眠特調，透過味覺享受深夜的靜謐時光。

「一夜好眠Have a good 9」住房優惠專案致贈的「沐蘭舒眠禮包」價值2,000元，內容有舒眠精油、舒眠噴霧、舒眠眼罩、以及舒眠浴鹽四樣商品，由連續5年榮獲世界SPA大獎的芳療團隊精心準備，引領使用者透過嗅覺與觸覺，進入好眠的狀態。房客購買沐蘭商品以及客房枕頭、棉被等備品另享對折優惠。

(中時 )