搶春季餐飲美食商機，和億生活集團今（3/15）日起於線上線下同步推出春季新品，其中「添好運」港點專賣店攜手「原萃日式焙茶」推出2大套餐，「好運冰火菠蘿」則3顆百元嚐鮮。此外，和億購物網站同步推出新品「鼓汁蒸肉排」、「吮指鴨翅膀」等經典料理。迎接清明四天連假，和億並推出四款米其林冷凍優惠組以及春遊推薦商品，即日起也開放預購。

連續榮獲12年香港米其林一星的「添好運」，獨家與由日本男星阿部寬推薦的「原萃日式焙茶」跨界合作，即日起至6/30，於全台10家添好運門市推出兩款套餐，就是要讓消費者美味好運滿滿：2人套餐「好運成雙套餐」，套餐內容包含：好運排骨XO炒飯、酥皮焗叉燒包、香煎蘿蔔糕、鮮蝦菠菜餃、蜜味叉燒腸、鮑汁燜鳳爪、有機季節時蔬、好運冰火菠蘿、原萃日式焙茶、甜品三選二（楊枝甘露、紫米薏仁椰奶、芋頭西米露），原價1,490元，優惠價1,388元。4人套餐「好事發生套餐」，套餐內容包含：好運排骨XO炒飯、臘腸北菇雞飯、港式牛肉麵、干貝絲炒麵、酥皮焗叉燒包、晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇、香煎蘿蔔糕、金絲高麗菜、韮王鮮蝦腸、鼓汁蒸肉排、香蒸芋頭糕、有機季節時蔬、添好運一口蛋撻、原萃日式焙茶、甜品四選三（楊枝甘露、紫米薏仁椰奶、芋頭西米露），優惠價2,688元。

「了凡」為世界首家米其林小販，這次推出「霸氣手扒全雞分享餐」優惠價768元，內容包含摘星推薦的招牌油雞全雞、以及特製佐料蔥油醬、雞辣椒醬、特製黃豆、醃黃瓜與4瓶原萃日式焙茶。搭配油雞越吃越香！另有「霸氣手扒半雞分享餐」，招牌油雞半雞搭配2瓶原萃日式焙茶以及特色佐料優惠價398元，經典再現「好運冰火菠蘿」3顆百元價。

添好運全台10家門市另同步推出「好運冰火菠蘿」，特意做成迷你小巧的份量，皮酥香脆的菠蘿包夾入冰涼鹹味奶油，一口冷熱鹹甜多種層次同時於嘴中迸發，3入分享價108元、6入禮盒組208元。

和億購物網站推出人氣港點「添好運鼓汁蒸肉排」，嚴選CAS認證台灣豬肉，選用帶骨五花豬小排，肉質保有蒸煮後的軟嫩嚼勁，搭上鮮甜肉汁與豆豉及蒜末。「了凡吮指鴨翅膀」，嚴選特等鴨翅，並特製獨家滷汁，慢火熬滷至味入骨髓，支支口感香潤。即日起至4/11日滿千送經典滷豆干，滿兩千送添好運流沙包。

添好運獨家推出米其林冷凍食品，主打招牌港點「酥皮焗叉燒包及添好運流沙包組合」，優惠價688元（原價920元），「經典人氣港式蘿蔔糕團購組（8入）」，不加水使用在地優質白蘿蔔蒸煮出清甜水份，鮮甜鹹香好滋味優惠價1,388元（原價2,600元），凡於和億線上購物消費輸入優惠碼「MOMO888」，單筆消費滿1,000元即可折抵100元（優惠日期至2021/5/31，限宅配，單筆消費限使用乙次）。

添好運推出「添好運一口蛋撻12入禮盒」，正宗港味優惠價300元即能享有，更不能錯過每17秒賣出一顆的「酥皮焗叉燒包禮盒」6入優惠價268元，「好運冰火菠蘿禮盒」6入208元；了凡則以招牌油雞為主軸，招牌半雞再加上三拼（招牌油雞、燒肉、叉燒、排骨自選3）優惠價888元（原價950元），招牌全雞加上三拼（招牌油雞、燒肉、叉燒、排骨自選3）優惠價1,188元（原價1,280元）。

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